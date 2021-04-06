Belçika'da son 42 günde 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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Belçika'da son 42 günde 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Belçika'da son 42 günde 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Belçika Federal Polisi, son 42 günde Anvers Limanı'nda piyasa değeri 1.4 milyar euro değerinde 27 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Belçika Federal Polisi, son 42 günde Anvers Limanı'nda piyasa değeri 1.4 milyar euro değerinde 27 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Belçika Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, son 24 günde ülkenin Anvers limanında 27 ton uyuşturucunun ele geçirildiği ifade edildi. Piyasa değeri 1.4 milyar euro değerindeki 27 ton uyuşturucunun 11 tonunun 2-3 Nisan tarihleri arasında limanda bulunan bir gemide ele geçirildiği açıklandı. Belçika Federal Polisi, uluslararası suç örgütlerinin 'Sky ECC' adlı şifreli bir mesajlaşma uygulamasındaki mesajları deşifre ederek, uyuşturucu maddelerin tedarikine ilişkin bilgilere erişildiğini bildirdi. Suç örgütlerine yönelik soruşturmanın devam ettiği duyuruldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri Belçika Federal Polis sergilendi.


Belçika'da son 42 günde 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Belçika'da son 42 günde 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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