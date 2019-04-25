Belçika'da Göçmen Merkezinde Bir Çocuk Ölü Bulundu; Cinayet Soruşturması Açıldı

Belçika'da, Anvers Savcılığı Broechem bölgesindeki bir göçmen merkezinde 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Filistinli olduğu belirtilen çocuk 26 yaşındaki annesi ile birlikte yaşıyordu. Olayın hemen ardından beş kişi gözaltına alınarak cinayet soruşturması açıldı. Euronews.com'da Görüntüle