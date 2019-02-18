Belarus'tan Rusya'ya Toprakları Birleştirme Teklifi

Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Başkanı Aleksander Grigoryeviç Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cuma akşamı günü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki devlet başkanı kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İki taraf da önemli açıklamalarda bulunurken, Lukaşenko, ülkesinin topraklarını Rusya ile birleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

"RUSLAR VE BELARUSLULAR BUNA HAZIR MISINIZ?"

Putin'i işaret ederek, "İkimiz yarın birleşebiliriz, problem değil" diyen Lukaşenko, "Ama siz -Ruslar ve Belaruslar- buna hazır mısınız?" sorusunu sordu. Lukaşenko sözlerinin devamında ise "İki devlet ve onun halkları, eyaletleri olarak güçlerimizi birleştirmeye hazırız" diye de ekledi.

1991'DE BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ

Belarus, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla bağımsızlığını elde etmiştir. Lukaşenko ise 1994 yılında yapılan seçimlerde devlet başkanı olmuş ve günümüze kadar da yapılan tüm seçimlerde rakiplerini mağlup ederek devlet başkanlığı koltuğunu korumuştur.