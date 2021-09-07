Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı
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Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Sağlık

Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı Artvin'de yaşayan Tahir Turan, bel ağrısı için hastaneye gitti, yapılan ağrı kesici iğne sonrası ayağı kalkamadı.

Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı

ARTVİN - Artvin'de yaşayan Tahir Turan, bel ağrısı için hastaneye gitti, yapılan ağrı kesici iğne sonrası ayağı kalkamadı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tahir Turan (43), iddiasına göre bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalçasından ağrı kesici iğne yapılınca ağrısı artmaya devam ederek ayağı kalkamadığını söyledi. Farklı hastaneye giden Turan, ağrısının artması ve ayağı kalkamaması yapılan iğneden kaynaklı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı.

Turan, "Bel ağrısı şikayeti ile Hopa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Acildeki doktor, kalçamdan ağrı kesici iğne yapılmasını istedi. Hemşire iğnemi yaptı. Biranda ayağım yanmaya başladı. Hastaneden ayrılarak eve geldim. Evde de bacağımda çok şiddetli bir yanma hissettim. O andan sonra bacağımı oynatamadım. İğne sırasında olduğunu düşündüm. Tekrar hastaneye gittim, bu defa tablet ağrı kesici verdiler içtim ama bacağımda yanma hızla artmaya devam etti. Ağrılarım bir türlü dinmeyince bu defa Rize Devlet Hastanesine gittim. Yapılan tahlil sonrası 'Kalçanıza enfeksiyonlu iğne yapılış ve bu sebeple ayağınızda ağrılar bir süre daha devam edecek' denildi." dedi.

Yazılan reçete sonrası hastaneden ayrılan Turan, 33 gün süren ağrıları dinmeyince soluğu Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki M.A. isimli doktordan şikayetçi olan Turhan, kararı yargının vermesini bekliyor.

Öte yandan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı
Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı
Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı
Bel ağrısı için gittiği hastanede yapılan iğne sonrası ayağı kalkamayınca soluğu mahkemede aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

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