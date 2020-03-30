Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
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Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı

Norveç koronavirüse karşı, sıtma ve ebola ilaçlarının da dahil olduğu ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.

30.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:57
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı

Norveç, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin ilk deneysel tedaviye başladı. Deneysel tedavi sürecinin en az üç ay sürmesi öngörülüyor. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.

Test edilecek ilk ilaç ise "plaquenil" olacak. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de araştırmanın koronavirüs ile mücadelede çok önemli olacağına inandıklarını açıkladı. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü himayesinde yürütülürken, Oslo Üniversite Hastanesi, ülke genelinde koronavirüse karşı ilaç ya da aşı geliştirmeye çalışan 22 noktadan biri olarak dikkat çekiyor.

"İŞE YARAYIP YARAMADIĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ"

Oslo Üniversite Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı ve Başhekimi Anne-Ma Dyrhol Riise "Bu hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, söz konusu ilaçlardan birinin etkili olduğunu onaylar onaylamaz, kendi çalışmamızı durduracağız ve o çalışmayı herkese sunacağız. Bu 'sözde' kontrollü çalışmada testlerin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

"NE KADAR SÜRECEĞİNİ BİLEMEYİZ"

Norveç Araştırma Konseyi CEO'su John-Arne Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip koronavirüs (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerine söyledi. Røttingen çalışmayla ilgili, "Bu aynı anda birden fazla ülkenin ve çok sayıda hastanın eş zamanlı olarak dahil edildiği büyük, uluslararası bir çalışma. Dünya böylece daha hızlı sonuç alır. Ne kadar süreceğini bilemeyiz. Belki iki, üç ayda verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ama bu da yine etkisine bağlı" dedi.

"ESAS OLAN HASTANELERDE YÜRÜTÜLEN TEDAVİDİR"

Yürüttükleri işin "kontrollü bir çalışma" olduğuna işaret eden Røttingen, "Bunun muhteşem bir tedavi olmadığını söylemek çok önemli. Bu, sadece etkisi olabilecek bir şeyin kontrollü çalışmasıdır. Esas olan ise hala hastanelerde yürütülen standart tedavi yöntemleridir" dedi.

Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, geçen günlerde Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilaçlarının çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısında bulunmuştu.

Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı

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Norveç, Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı

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