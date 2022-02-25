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Bekir Develi sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bekir Develi sevenleriyle buluştu

TV Programcısı ve yazar Bekir Develi, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - TV Programcısı ve yazar Bekir Develi, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında TV Programcısı ve yazar Bekir Develi Gebzelilerle buluştu. Gebze Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen söyleşi programına, çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide; aile yapıları, çocuk yetiştirme ve pek çok konuyla ilgili anlatımlarda bulunan Bekir Develi, hikayeleriyle de dinleyenleri farklı dünyalara götürdü. Bekir Develi, "Eğer sen dert etmezsen, Allah sana şifasını vermez. Sen dert edeceksin ki Allah verecek. Çocuğumuza yatırım yapacağız ve yaptığımız yatırımın karşılığını alacağız. Çocuğunu sabah namazına kaldır. Kalksın ve neden kalkması gerektiğini anlat çocuğuna. Ama hepsinden evvel sen yap" dedi. Programı gençlere tavsiyelerde bulunarak sonlandıran Bekir Develi'ye program sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından günün anısına hediye takdim edildi. - KOCAELİ

Bekir Develi sevenleriyle buluştu

Bekir Develi sevenleriyle buluştu

Bekir Develi sevenleriyle buluştu

Bekir Develi sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Bekir Develi, Mevla, Gebze, Yerel, Haberler

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