Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
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Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bekçiler tarafından yakalanan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bekçiler tarafından yakalanan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Hurdaya ayrıldığı ortaya çıkan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan Bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdular. Plakası olmayan ve hurda halindeki motosikletin üzerindeki sürücü Ozan A.(24)'nın GBT sorgulaması yapıldı.

Şüphelinin hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise çekme belgesi olduğu ortaya çıktı. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekildi.

Sürücü gözaltına alınırken, şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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