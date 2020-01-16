: Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

16.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:28

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ancak aslen Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden olan Katya isimli genç kız, uluslararası bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satılığa çıkarttığını ilan etti. Site üzerinden 84 bin 120 euroya satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, yaklaşık 1 milyon 200 bin euroya Almanya'nın Münih kentinden bir iş insanının aldığı öğrenildi.

BEKARETİ, DOKTOR TARAFINDAN ONAYLANDI

Katya isimli Ukraynalı genç kız, uluslararası bir eskort şirketi üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Site tarafından yapılan açıklamada genç kızın bekaretinin doktor raporuyla da onaylandığı duyuruldu.

ALMAN İŞ İNSANI ALDI

Eskort sitesi üzerinden satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, bir Almanyalı iş insanı 1 milyon 200 bin euro karşılığında satın aldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşadığı belirtilen iş insanının dünya çapında birçok yerde fitness salonları bulunduğu öğrenildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TEKLİFLER DE AÇIKLANDI

Söz konusu eskort sitesi, Alman iş insanının 1 milyon 200 bin euroya bekareti satın aldığını duyururken, 2. ve 3. en çok teklifi veren kişileri de duyurmayı ihmal etmedi. Bekareti satın almak için teklif veren kişilerin kimlik bilgilerinin kesinlikle açıklanmayacağı belirtilirken 2. en çok teklif veren kişinin New York'ta avukatlık yapan bir isim olduğu, 3. en çok teklif veren kişinin ise Japonya'nın Tokyo kentinden bir şarkıcı olduğu açıklandı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İSİMLERİN TEKLİF ETTİKLERİ PARA DA AÇIKLANDI

2. en çok tekilifi veren New Yorklu avukatın 1 milyon euro, 3. en çok teklifi veren Japon şarkıcının ise 800 bin euro teklif ettiği belirtildi.

"EVLENMEYE HAZIRIM"

Öte yandan; verdiği teklifle genç kızın bekaretini almaya hak kazanan Alman iş insanının, evlenmeye hazır olduğunu hatta aylık 10 bin euro maaş vereceğini söylediği öğrenildi.

"KARARI HİÇ DE KOLAY VERMEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Katya, bu kararı almanın kolay olmadığını itiraf ederek şunları söyledi, "Sonuçta bekaretimi satma konusunda birkaç kez düşündüm. Geri dönüşü olamayacak bir karar bu çünkü. Fakat bu durumu biraz da kazan-kazan durumu olarak niteledim beynimde.

"PARAYI KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN PİŞMAN OLMA İHTİMALİNİZ DÜŞÜK"

Bekaretimi sevdiğim birine kaybetmek ile sonsuza dek milyonlar içinde yaşamak arasında tercih yapmak zor. Ancak, severek birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızın sizi bir noktada bırakıp gitme ihtimali yüksek, ancak parayı seçtiğiniz için pişman olma ihtimalinizin daha düşük olduğunu görüyorum."

Haber Videosu