Behzat Ç.'nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı: O bile gitti!
Efsane dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı. Videoda Melih Gökçek ayrıntısı ise dikkat çekti.
3 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen ve 6 sene önce ekranlara veda eden fenomen dizi Behzat Ç., bu kez BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönüyor. 25 Temmuz'da yeni bölümüyle ekrana gelecek diziden ön izleme videosu paylaşıldı.
"MELİH GÖKÇEK GİTTİ BİLE GİTTİ"
Dönüşü büyük heyecan ve merak yaratan dizinin yayınlanan videosunda ise bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in adı anılıyor: ''Melih Gökçek gitti bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı''.
TÜRKİYE GÜNDEMİNE GÖNDERMELER YAPIYOR
Kadrosu yenilenen efsane polisiye dizisi Behzat Ç. televizyonlarda yayınlandığı günlerde, mevcut Türkiye gündemine dair yaptığı göndermelerle dikkat çekiyordu.
YORUMLAR (1)
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Behzat ç dizilerin babasıdır Amirimize laf yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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