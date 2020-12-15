Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!
20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Mavi Dalga filmiyle alan Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!
Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Nergis Hanım) ödülü kazanan başarılı oyuncu Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boyve kilosu!
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Beşinci Boyut isimli dizi ile ilk kez kamera karşısına geçti.
BEGÜM AKKAYA DİZİLERİ!
Yeni Hayat - 2020
Kurşun - 2019
Aşk ve Gurur - 2016
Altınsoylar - 2016
20 Dakika - 2013
Bugünün Saraylısı - 2013
Acayip Hikayeler - 2012
Uçurum - 2012
Kapalıçarşı - 2009
Kendi Okulumuza Doğru - 2008
Yeşeren Düşler - 2006
Doktorlar - 2006
Beşinci Boyut - 2005