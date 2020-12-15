Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!
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Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!

15.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:16
Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!

20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Mavi Dalga filmiyle alan Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boy ve kilosu!

Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Nergis Hanım) ödülü kazanan başarılı oyuncu Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya dizileri! Begüm Akkaya boyve kilosu!

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Beşinci Boyut isimli dizi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

BEGÜM AKKAYA DİZİLERİ!

Yeni Hayat - 2020

Kurşun - 2019

Aşk ve Gurur - 2016

Altınsoylar - 2016

20 Dakika - 2013

Bugünün Saraylısı - 2013

Acayip Hikayeler - 2012

Uçurum - 2012

Kapalıçarşı - 2009

Kendi Okulumuza Doğru - 2008

Yeşeren Düşler - 2006

Doktorlar - 2006

Beşinci Boyut - 2005

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