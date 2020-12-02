Bege 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir? Bege - Nazar şarkısının sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?
Berkcan Güven yani diğer bir ismiyle BEGE'nin yeni şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede beğeni ve izlenme aldı. Peki Bege 'Nazar' şarkısı sözleri nelerdir? Nazar şarkısı ne zaman çıktı? Sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?
26 Kasım tarihinde çıkan 'Nazar' şarkısı 1 milyon izlenmeyi geçti. Kısa sürede 1 milyonu geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki BEGE 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir şimdi hep birlikte öğrenelim.
"NAZAR" ŞARKI SÖZLERİ
İstediklerimi almadan
Yaşayamam başka bir hayal
Şu kafamın içi darmadağın
Değmesin de bana be nazar
Bana be nazar
Bana be nazar
Değmesin bana nazar
Yoruldum ama
Umursamam bak
Uçuyorum bak ye ye
Bitmedi bu lanet
Alamadım hiç kale
Buna aramalı çare derken her gün yeni bir ihanet
Görüyorum ben de daha net ya
Olmam oyuna alet ya
Yoktan gelip var et vadet
Yapma bana bahane
Linç gelir bana dalga
Yaparım üstünde ben sörf
Değmesin bana da nazar
Üstümde sürekli kem göz
Çalış didin yine ter dök
"Gittiğin yol ters yön"
Herkes bize parlar ama yorumların bana çer çöp
Çengel'e gidiş tenha bir yoldur
Mecali yok tek vesait dolmuş
Dikiz aynasında var bir boncuk
Nazar etme ne olur
Siz değdirdikçe nazar
Doldu bak benim kasam
Kalmadı lan dert tasa
Bozmasan sen de asap sanki ne olur
Nazar etme ne olur
BEGE "NAZAR" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
BEGE'nin Nazar isimli şarkısı 26 Kasım Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkının sözlerini sizlere paylaşmıştık. Şimdi şarkı hakkındaki diğer bilgileri yazalım.
Söz: BEGE
Beat: Bugy
Back Vocal: Eftalya Yağcı
Artwork: Oğuzcan Pelit