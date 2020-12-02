Bege 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir? Bege - Nazar şarkısının sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?
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Bege 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir? Bege - Nazar şarkısının sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?

02.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:59
Bege 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir? Bege - Nazar şarkısının sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?

Berkcan Güven yani diğer bir ismiyle BEGE'nin yeni şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede beğeni ve izlenme aldı. Peki Bege 'Nazar' şarkısı sözleri nelerdir? Nazar şarkısı ne zaman çıktı? Sözleri ve hakkında bilgiler nelerdir?

26 Kasım tarihinde çıkan 'Nazar' şarkısı 1 milyon izlenmeyi geçti. Kısa sürede 1 milyonu geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki BEGE 'Nazar' şarkı sözleri nelerdir şimdi hep birlikte öğrenelim.

"NAZAR" ŞARKI SÖZLERİ

İstediklerimi almadan

Yaşayamam başka bir hayal

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Şu kafamın içi darmadağın

Değmesin de bana be nazar

Bana be nazar

Bana be nazar

Değmesin bana nazar

Yoruldum ama

Umursamam bak

Uçuyorum bak ye ye

Bitmedi bu lanet

Alamadım hiç kale

Buna aramalı çare derken her gün yeni bir ihanet

Görüyorum ben de daha net ya

Olmam oyuna alet ya

Yoktan gelip var et vadet

Yapma bana bahane

Linç gelir bana dalga

Yaparım üstünde ben sörf

Değmesin bana da nazar

Üstümde sürekli kem göz

Çalış didin yine ter dök

"Gittiğin yol ters yön"

Herkes bize parlar ama yorumların bana çer çöp

Çengel'e gidiş tenha bir yoldur

Mecali yok tek vesait dolmuş

Dikiz aynasında var bir boncuk

Nazar etme ne olur

Siz değdirdikçe nazar

Doldu bak benim kasam

Kalmadı lan dert tasa

Bozmasan sen de asap sanki ne olur

Nazar etme ne olur

BEGE "NAZAR" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

BEGE'nin Nazar isimli şarkısı 26 Kasım Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkının sözlerini sizlere paylaşmıştık. Şimdi şarkı hakkındaki diğer bilgileri yazalım.

Söz: BEGE

Beat: Bugy

Back Vocal: Eftalya Yağcı

Artwork: Oğuzcan Pelit

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