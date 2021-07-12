Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Eşi Pelin Karahan'a aldığı pahalı hediyeler ile magazin gündemine sık sık gelen iş adamı Bedri Güntay, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan TRT'nin sevilen dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizinde Ahmet Kural ile baş rolü paylaşan güzel oyuncu Pelin Karahan'ın eşi iş adamı Bedri Güntay'ın hayatı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bedri Güntay ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Bedri Güntay, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Güntay, dizi ve film oyuncusu Pelih Karahan'ın eşidir.

Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizileri ile ünlenen ve girdiği projelerde başarılı olan Pelin Karahan, 24 Haziran 2014 tarihinde işadamı Bedri Güntay ile dünya evine girdi. İki çocukları bulunan çiftin ilk çocukları olan Ali Demir 27 Aralık 2014 tarihinde, ikinci çocukları Can Eyüp ise 27 Mart 2017 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya platformu Instagram'da 125 bin takipçisi bulunan Güntay'ın, Instagram kullanıcı adı ise @bedriguntay'dır.

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