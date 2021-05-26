Bedri Baykam kimdir? Bedri Baykam kaç yaşında, nereli? Bedri Baykam hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bedri Baykam izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bedri Baykam kaç yaşında, nereli? Bedri Baykam hayatı ve biyografisi! Bedri Baykam kimdir?

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BEDRİ BAYKAM KİMDİR?

Hasan Öztürk 1968 yılında Çankırı'da doğdu.

1985 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni 1995 yılında bitirdi. 1986 yılında Zaman gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hak-İş'e bağlı Hizmet İş ve Öz İplik İş Sendikalarında Basın Müşavirliği yaptı. Ankara merkezli çeşitli gazetelerde editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.

1999 yılında Ayyıldız gazetesinin kuruluşunda bulundu. Aynı yılın Eylül ayında Yeni Şafak gazetesinde gece şefi olarak işe başladı. 2000 yılından itibaren Kanal 7 Televizyonu'nda da çalışmaya başladı. 3 yıl süreyle hem Yeni Şafak'ta hem Kanal 7'de çalıştı. 2003 yılında Kanal 7'de haber müdürü olarak görev aldı.

2008 yılında Ülke tv kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2009-2015 yılları arasında Haber 7.com'da 2015-2016 yılları arasında Star gazetesinde günlük yazılar yazdı. Halen Ülke tv Genel Yayın Yönetmenliğine devam ediyor.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.