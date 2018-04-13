Bedenini Mcbü Tıp Fakültesine Bağışladı

Manisa'da ikamet eden memur emeklisi Zeki Keskin (69), bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına bağışladı.



MCBÜ Tıp Fakültesini ziyaret eden Keskin, bağış tutanağını Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özcan'a teslim etti.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, aynı zamanda organ bağışçısı da olduğunu ve gerekirse bu konuda da bedeninden yararlanılabileceğini söyledi.

Dekan Yardımcısı Akil ise, kadavra, tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim materyali olduğunu belirterek, "Tıp biliminin temeli olan anatomi derslerinin kadavralar üzerinde yapılması, iyi hekimler yetişmesinin de temelini oluşturmaktadır. Ülkemizde kendini tıp bilimine ve eğitimine bağışlayanlar olmasına karşın, tıp fakültelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli sayıya ulaşmamaktadır. Zeki Keskin'e tıp bilimine yapmış olduğu değerli katkılar için teşekkür ederiz." diye konuştu.