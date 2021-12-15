Bedene Nakşedilen Tarih: Daq (Dövme) Sergi Açılışı Yapıldı. Bedene Nakşedilen Tarih: Daq (Dövme) sergi açılışı Viranşehir Belediyesi Müze Kültür Evinde yapıldı. Açılışa İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, ŞUSKİ Viranşehir İlçe Müdürü Sedat Tataş katıldı. Bedene Nakşedilen Tarih: Daq (Dövme) Projesi Viranşehir Kaymakamlığımız ve İlçe Belediyesinin verdiği destekler ile Ahmet Yavuklu koordinatörlüğünde yapıldı. Viranşehir'in tarih, kültür ve inanç öğelerini barındıran Daq(dövme) geleneğinin kitaplaştırıldığı projenin sergi çalışmasını gezen Kaymakamımız Sayın Önder Çengel ve beraberindeki heyet sinevizyon gösterimini izledi. Hüseyin Demirtaş tarafından hazırlanan kısa film gösteriminin ardından sergi koordinatörü ve Antropolog Ahmet Yavuklu katılımcılara Bedene Nakşedilen Tarih: Daq (Dövme) ile ilgili heyete bilgi verildi. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel ve beraberindeki heyet Daq kültürünün temsilcilerinden Hatun Yavuklu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sergi sonunda İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel yaptığı konuşmada: "Açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz "Bedene Nakşedilen Tarih: Daq" Viranşehir ilçemizin ve bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinden bir gelenektir. Gerçekleştirilen sergi ve diğer çalışmalar bu geleneğin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olacaktır. Bedene Nakşedilen Tarih: Daq Projesi bizden önce başlatılmış bir projedir. Dolaysıyla önceki dönem meslek büyüğüm Ömer Dereci ve Belediye Başkanımız Salih Ekinci Beyefendilere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak en büyük vazifelerimizden biridir. Yaşadığımız coğrafyanın farklılığı birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından kaynaklanmaktadır. Dilde kültürde, inançtaki bu mozaik bizim çok değerli zenginliğimizdir. Bu zenginliği tanıtmaya ve yaşatmaya çalışacağız. Hem bizim hem de Belediye Başkanımızın destekleri devam edecektir. Daq kültürünün yeni nesillere tanıtılmasında emeği geçen Ahmet Yavuklu ve Süleyman Çelik ve ekip arkadaşlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sergimizin ilham kaynağı olan Hatun teyzemize ve onun şahsında bu kültürün son temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet