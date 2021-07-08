Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. Bedeli askerlikte taksit oluyor mu? Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı! 2020 bedelli askerlik fiyatı!