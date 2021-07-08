Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!
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Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!

Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!
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Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. Bedeli askerlikte taksit oluyor mu? Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı! 2020 bedelli askerlik fiyatı!

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ!

6 ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir artışla 43 bin 150 liraya yükseldi. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK GEMİŞ DÖNEM FİYATLARI

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL

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Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı! - Haberler
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