Tırın arkasında "pes" dedirten yolculuk

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Tırın arkasında "pes" dedirten yolculuk Seyir halindeki tırın dorsesine tutunan şahıs ölüme davetiye çıktı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunarak yolculuk eden bir şahıs ölüme davetiye çıkardı.

Tırın arkasında "pes" dedirten yolculuk

Seyir halindeki tırın dorsesine tutunan şahıs ölüme davetiye çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunarak yolculuk eden bir şahıs ölüme davetiye çıkardı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunan bir şahıs, bu şekilde yolculuk etmeye başladı. Hızla giden tırın arkasında tutunan şahıs daha sonra yavaşlayan tırdan inmeye çalıştı. Tırın hızlanması ile yola inemeyen şahıs, daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlar ise duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahsın hızla ilerleyen tırın arkasında tutunarak ilerlediği görülüyor. Şahıs, yavaşlayan tırdan inmeye çalışıyor. Yola inemeyen şahıs bir daha tırın dorsesinde tutunduğu yere çıkarak ölüme davetiye çıkarttığı yolculuğuna devam ediyor. Şahsı görüntüleyen vatandaş ise, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz" diyerek tepki gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER