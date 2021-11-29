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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Resmen açıkladı

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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Resmen açıkladı

2020 yılında Gökçe Mavuş ile dünya evine giren oyuncu Emrah Akduman, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı. Akduman, bebeklerinin cinsiyetini ilk kez duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Kanyon Avm'de eşi Gökçe Mavuş ile görüntülenen başarılı oyuncu Emrah Akduman, kız babası olacağını açıkladı. Doğum için gün saydıklarını belirten Akduman, "Kızımız için alışverişe çıktık. İsim konusunda henüz karar vermedik" dedi.

"BABALIĞIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Kariyeri hakkında konuşan Emrah Akduman, "Allah kısmet ederse babalığın tadını biraz çıkarmak istiyorum. Çok iyi bir proje olursa bu sezon ekranlara dönebilirim." şeklinde konuştu.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Resmen açıkladı

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