Bebekken iki ayağı kesilen 9 yaşındaki İngiliz kız podyuma damga vurdu
Bebekken yaşadığı hastalıktan dolayı iki ayağı kesilen 9 yaşındaki İngiliz kız Daisy-May Demetre, resmi olarak New York Moda Haftasında podyuma çıkan iki ayağı kesik olan ilk kişi olarak tarihe geçti.
Lulu et Gigi markası için podyuma çıkan ve bu ay içinde Paris Moda Haftası etkinliğinde Eyfel kulesinin üzerinde podyuma çıkacak olan Daisy-Nay'in babası Alex, kızının gerçekten muhteşem olduğunu ve her zaman kendisi ile gurur duyduğunu söyledi.
ÜNLÜ TASARIMCI TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ
Kamış kemiğindeki sorundan dolayı ayakları kesilen Daisy, 8 yaşındayken Londra'da katıldığı Londra Çocuk Moda haftası etkinliğinde podyuma çıkmıştı. Podyumda kendisini keşfedenLulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedus-Buiron tarafından New York Moda haftasına davet edildi.