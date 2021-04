Bear Grylls öldü mü? "Ayı" Grryls yaşıyor mu? Bear Grylls kimdir?

Macera programları ile dünyaca meşhur Bear Grylls, ülkemizde de yakından takip ediliyor. Ünlü maceracıyı takip edenler onun hayatını araştırıyor ve hakkında detayları inceliyor. Ünlü isim hakkında Ayı Grryls yaşıyor mu? Bear Grylls kimdir? Bear Grylls öldü m gibi sorular soruluyor.

Olağanüstü programları ile izleyenleri hayrete düşüren Bear Grylls, hayatıyla da izleyenlerin merak konusu oldu. Sosyal medyada da sık sık gündem olan ünü isim hakkında Bear Grylls öldü mü? Ayı Grryls yaşıyor mu? Bear Grylls kimdir gibi sorular soruluyor. İşte, Bear Grylls'in hayatı.

BEAR GRYLLS KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Haziran 1974

Grylls; Eaton House, Ludgrove School, Eton College'i bitirdi ve bu okulun ilk dağcılık kulübünü açmasına da katkıda bulundu. 2002 yılında Birkbeck, Londra Üniversitesi'nde Hispanik araştırmalar bölümünden dereceyle mezun oldu. Shotokan-ryu karatede siyah kuşağı bulunan Grylls; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir. Bear Grylls bir Hristiyan ve inancını hayatının omurgası olarak ifade ediyor.

'Edward' adıyla vaftiz edilse de ilk adını resmen 'Bear' olarak değiştirdi. 2000 yılında Shara Grylls (evlilik öncesi soyadı Cannings Knigh) ile evlenen Bear Grylls'in;Jesse, Marmaduke[16] ve Huckleberry (15 Ocak 2009) adlarında üç erkek çocuğu bulunmaktadır.

Kariyeri

Okulu bitirdikten sonra Hindistan Ordusu'na katılmayı düşündü.[Sikkim çevrelerinde yürüyüş ve geziler düzenleyerek birkaç ayını burada geçirdi. İngiliz Özel Havacılık Kuvvetleri'ne (S.A.S) 3 yıl hizmet etti.

6 sezon boyunca İnanılmaz Kurtuluş programını yaptı. Bu program sayesinde dünya çapında ün elde etti. Ünlülerle birlikte doğaya açılarak survival tekniklerini gösterdiği, Running Wild with Bear Grylls programındaysa birçok ünlü ismi ağırlamıştır: Kate Winslet, Ben Stiller, James Marsden, Michelle Rodriguez, Channing Tatum, Ed Helms ve Courteney Cox bunlardan birkaçıdır. Hayatta kalma programında bir dönem aileleri de yarıştırdığı olmuştur. Ayrıca dönemin Amerikan başkanı Barack Obama tarafından da programında ziyaret edilmiştir.

Grylls 2010'da Acil Durum Senaryoları, 2013'te Get Out Alive with Bear Grylls[19] ve Bear Grylls: Escape from Hell, 2014'te Bear Grylls ile Ada Macerası ve Running Wild with Bear Grylls, 2015'te Bear Grylls: Mission Survive televizyon yapımlarında yer aldı.

Görsel: @beargrylls