BBP genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması
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BBP genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçilmiş olmak hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermez" dedi.

BBP genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması
16.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:09

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçilmiş olmak hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermez" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak görevlerinden alınarak belediyelere kayyum atanmasını değerlendiren Destici, "Terörle irtibatı tespit edilen belediyelere kayyum atandığı için İçişleri Bakanlığı, hükümet itham edilemez. Şayet bunlara göz yumulursa o zaman hata yapılmış olur. Büyük Birlik Partisi olarak, terörün tüm unsurlarına karşı verilen mücadelede sonuna kadar devletimizin, kahramanlarımızın yanındayız" vurgusunu yaptı.

Destici, "PKK terör örgütüne destek veren bazı HDP'li belediyelere kayyum atanması yasaların bir gereğidir. Seçilmiş olmak hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermez. Terörle irtibatlı olan belediyelere kayyum atanması terörle mücadelenin bir parçasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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