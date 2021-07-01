BBL Esports-Fire Flux Esports arasında oynanan seri yama engeline takıldı!
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BBL Esports-Fire Flux Esports arasında oynanan seri yama engeline takıldı!

BBL Esports-Fire Flux Esports arasında oynanan seri yama engeline takıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Özgür "" Alagül sunumu ile dün akşam başlayan BBL Esports-Fire Flux Esports arasında oynanan seri yama engeline takıldı. İlk iki haritadan sonra üçüncü maça giden oyun yeni yamanın oyuna gelmesi ile 19-18 iken bozuldu. Oyunun bitmesi ile sunucu Root ile birlikte tüm izleyiciler "Noldu?" demeye başladı. Gelen açıklamalara göre oyun yeni gelen yama ile birlikte bozulma yaşadı. Sosyal medyadan gelen tepkiler hem komik hem de meraklı anlara sebep oldu.

Kaynak: Playerbros

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