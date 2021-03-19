BBL Academy yeni üyesini tanıttı "Baran Kuş"
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BBL Academy yeni üyesini tanıttı "Baran Kuş"

19.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:25
BBL Academy yeni üyesini tanıttı

Yayın dünyasına yeni giriş yapanlar ve yükselmek isteyenler için bir fırsat olan bu organizasyon yeni üyelerini açıklamaya devam ediyor.

BBL Academy, BigBosslayf ekibinin yatırımlar ve gerekli destekler vererek oluşturduğu bir alt ekip olarak öne çıktı.

Yayın dünyasına yeni giriş yapanlar ve yükselmek isteyenler için bir fırsat olan bu organizasyon yeni üyelerini açıklamaya devam ediyor.

2004 doğlumlu Baran Kuş, henüz yayıncılık hayatının başında ve küçük bir izleyici kitlesine sahip. BBL Akademi'nin, takipçi sayısının artmasına çok etkisi olacağını düşündüğünü dile getiren Baran Akademiye alındığını da canlı yayında öğrendi. BBL Ekibine çok teşekkürlerini sunan Baran'a biz de başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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