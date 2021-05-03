BBG Alper Demir'den acı haber geldi!
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BBG Alper Demir'den acı haber geldi!

BBG Alper Demir'den acı haber geldi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2000'li yıllara damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının sevilen ismi BBG Alper Demir hayatını kaybetti. İşte Alper Demir'in ölüm nedeni...

2003 senesinde yayınlanan ve o döneme damga vuran "Biri Bizi Gözetliyor" isimli programda yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüse yenik düştü.

DAHA 44 YAŞINDAYDI...

BBG yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

44 yaşında hayata gözlerini yuman Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

Kaynak: Snob Magazin

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