BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Can Okan yönetti.

Konserde, George Frideric Handel'in "Giulio Cesare - Se pieta" ve "Alcina" ile Jean-Philippe Rameau'nun "Les Indes Galantes" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü