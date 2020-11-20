BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti
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BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

20.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:13

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Can Okan yönetti.

Konserde, George Frideric Handel'in "Giulio Cesare - Se pieta" ve "Alcina" ile Jean-Philippe Rameau'nun "Les Indes Galantes" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti
BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti
BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti
BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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