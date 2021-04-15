BBC'nin Prens Philip'in ölümüyle ilgili haberleri 100 binden fazla şikayet aldı

İngiliz kamu yayın kurumu BBC'nin, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüne ilişkin haberleri, halktan 100 binden fazla şikayetle bugüne kadar en çok şikayet edilen yayın oldu.

İngiliz kamu yayın kurumu BBC'nin, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüne ilişkin haberleri, halktan 100 binden fazla şikayetle bugüne kadar en çok şikayet edilen yayın oldu.

Prens Philip'in 9 Nisan'da ölümü sonrası özel yayına geçen BBC, çokça izlenen EastEnders adlı dizi ile MasterChef yarışmasının yerine haber programları yayınladı.

BBC 4'ün yayını tamamen durdurulurken, BBC Radyo 4 ve BBC Radyo 5 de Prens'le ilgili programlara yer verdi.

Prens Philip'le ilgili haberleri tepki çeken BBC, bu konuda 109 bin 741 şikayet aldığını duyurdu.

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında Prens Philip'in ölümünün hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgi uyandıran önemli bir olay olduğu belirtildi.

Bazı izleyicilerin haber takibi düzeyinden memnun olmadığı ve bunun ücret alınan bazı TV ve Radyo programlarını etkilediği kabul edilen açıklamada, "Böylesine değişiklikleri dikkatlice düşünmeden yapmıyoruz ve alınan kararlar, ulusal öneme sahip konularda BBC'nin ulusal yayıncı rolünü yansıtıyor." denildi.

Daha önce en çok şikayet alan yayın, 63 bin şikayetle 2005 yılında yayımlanan "Jerry Springer: The Opera" adlı müzikal olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen