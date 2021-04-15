BBC'nin Prens Philip'in ölümüyle ilgili haberleri 100 binden fazla şikayet aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBC'nin Prens Philip'in ölümüyle ilgili haberleri 100 binden fazla şikayet aldı

BBC'nin Prens Philip'in ölümüyle ilgili haberleri 100 binden fazla şikayet aldı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiliz kamu yayın kurumu BBC'nin, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüne ilişkin haberleri, halktan 100 binden fazla şikayetle bugüne kadar en çok şikayet edilen yayın oldu.

İngiliz kamu yayın kurumu BBC'nin, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüne ilişkin haberleri, halktan 100 binden fazla şikayetle bugüne kadar en çok şikayet edilen yayın oldu.

Prens Philip'in 9 Nisan'da ölümü sonrası özel yayına geçen BBC, çokça izlenen EastEnders adlı dizi ile MasterChef yarışmasının yerine haber programları yayınladı.

BBC 4'ün yayını tamamen durdurulurken, BBC Radyo 4 ve BBC Radyo 5 de Prens'le ilgili programlara yer verdi.

Prens Philip'le ilgili haberleri tepki çeken BBC, bu konuda 109 bin 741 şikayet aldığını duyurdu.

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında Prens Philip'in ölümünün hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgi uyandıran önemli bir olay olduğu belirtildi.

Bazı izleyicilerin haber takibi düzeyinden memnun olmadığı ve bunun ücret alınan bazı TV ve Radyo programlarını etkilediği kabul edilen açıklamada, "Böylesine değişiklikleri dikkatlice düşünmeden yapmıyoruz ve alınan kararlar, ulusal öneme sahip konularda BBC'nin ulusal yayıncı rolünü yansıtıyor." denildi.

Daha önce en çok şikayet alan yayın, 63 bin şikayetle 2005 yılında yayımlanan "Jerry Springer: The Opera" adlı müzikal olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BBC'nin Prens Philip'in ölümüyle ilgili haberleri 100 binden fazla şikayet aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:03:03. #1.15#

title