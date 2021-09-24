BAYRAMPAŞA'DA TIR'DAN İNDİRİLİRKEN KAYAN İŞ MAKİNASI İŞ YERİNE ÇARPTI - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA TIR'DAN İNDİRİLİRKEN KAYAN İŞ MAKİNASI İŞ YERİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel
BAYRAMPAŞA'DA TIR'DAN İNDİRİLİRKEN KAYAN İŞ MAKİNASI İŞ YERİNE ÇARPTI

BAYRAMPAŞA'da asfaltlama çalışması için getirilen iş makinası caddede TIR'dan indirildiği sırada kayarak bir iş yerine çarptı.

BAYRAMPAŞA'da asfaltlama çalışması için getirilen iş makinası caddede TIR'dan indirildiği sırada kayarak bir iş yerine çarptı. Kaza sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza, Altıntepsi Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İBB'ye ait iş makinası, bir sokağı asfaltlamak için TIR ile Yahya Kemal Caddesi'ne getirildi. İş makinası, görevliler tarafından TIR'dan indirilmek istendiği sırada kayarak bir iş yerine çarptı. Kaza sonrası görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddeyi araç geçişine kapattı. Uzun süren çalışmalar sonucu iş makinasının kaldırılmasıyla, yol ulaşıma açıldı. Kaza sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: BAYRAMPAŞA'DA TIR'DAN İNDİRİLİRKEN KAYAN İŞ MAKİNASI İŞ YERİNE ÇARPTI - Haberler
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