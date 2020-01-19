: Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş

19.01.2020 01:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 01:23

Bayrampaşa'da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın HIV taşıdığı kaydedildi. 4 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiği öğrenilen 33 yaşındaki Bahchevanov'un çantasından ise İncil, Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi.

BEKÇİYİ KOLUNDAN YARALADI

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçak ile restorana girdi. Restoranın üst katında bulunan birini rehin almaya çalışan saldırgan başarılı olamayınca sağa sola saldırarak restoran malzemelerini kırmaya başladı. Üst kata çıkan merdivenlere masa ve sandalyelerle barikat kuran şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyenlerin yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sonrasında polisler içeri girerek Bahchevanov ikna etmeye çalıştı.Başarısız olan ekipler biber gazı kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bahchevanov, biber gazı sıkıldığı sırada panikleyerek polislerin üzerine koşarak rastgele elindeki bıçağı sallarken bir mahalle bekçisini kolundan yaraladı. Saldırganın elindeki bıçağı bırakmayarak saldırmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan mahalle bekçi Ömer Faruk E. tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, bekçinin koluna 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Milen Bahchevanov

HIV TAŞIYAN ŞÜPHELİ 14 OCAKTA TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Bulgaristan uyruklu olan Milen Bahchevanov'in 14 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kırklareli'nden giriş yaptığı tespit edilirken, geldiği günden beri nerede konakladığı ve kimlerle iletişim kurduğu ise araştırılıyor. Saldırganın olayı gerçekleştirirken yanında bulunan çantasından ise İncil , Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği restorana gelmeden önce bir lokantada yemek yediği ve ardından restorana giderek bu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şüphelinin HIV taşıdığı kaydedildi. Saldırganın kendisiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerinin girişimlerine herhangi bir dilde yanıt vermezken, mekandaki eşyaları dağıtarak saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettiği öğrenildi.

OPERASYON ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bayrampaşa'da palayla kafeye dalarak, içeride bulunan müşterilere korku dolu anlar yaşatan şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bulunan palayı polislere salladığı görülüyor. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen elindeki palayı bırakmayan zanlı bir süre sonra yere düşüyor. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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