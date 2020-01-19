Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş
Bayrampaşa'da girdiği kafede elindeki palayla dehşet saçan Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın madde bağımlısı olduğu ve HIV taşıdığı kaydedildi.
Bayrampaşa'da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın HIV taşıdığı kaydedildi. 4 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiği öğrenilen 33 yaşındaki Bahchevanov'un çantasından ise İncil, Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi.
BEKÇİYİ KOLUNDAN YARALADI
Olay, dün saat 23.20 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçak ile restorana girdi. Restoranın üst katında bulunan birini rehin almaya çalışan saldırgan başarılı olamayınca sağa sola saldırarak restoran malzemelerini kırmaya başladı. Üst kata çıkan merdivenlere masa ve sandalyelerle barikat kuran şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyenlerin yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sonrasında polisler içeri girerek Bahchevanov ikna etmeye çalıştı.Başarısız olan ekipler biber gazı kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bahchevanov, biber gazı sıkıldığı sırada panikleyerek polislerin üzerine koşarak rastgele elindeki bıçağı sallarken bir mahalle bekçisini kolundan yaraladı. Saldırganın elindeki bıçağı bırakmayarak saldırmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan mahalle bekçi Ömer Faruk E. tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, bekçinin koluna 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
HIV TAŞIYAN ŞÜPHELİ 14 OCAKTA TÜRKİYE'YE GELMİŞ
Bulgaristan uyruklu olan Milen Bahchevanov'in 14 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kırklareli'nden giriş yaptığı tespit edilirken, geldiği günden beri nerede konakladığı ve kimlerle iletişim kurduğu ise araştırılıyor. Saldırganın olayı gerçekleştirirken yanında bulunan çantasından ise İncil , Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği restorana gelmeden önce bir lokantada yemek yediği ve ardından restorana giderek bu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şüphelinin HIV taşıdığı kaydedildi. Saldırganın kendisiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerinin girişimlerine herhangi bir dilde yanıt vermezken, mekandaki eşyaları dağıtarak saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettiği öğrenildi.
OPERASYON ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bayrampaşa'da palayla kafeye dalarak, içeride bulunan müşterilere korku dolu anlar yaşatan şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bulunan palayı polislere salladığı görülüyor. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen elindeki palayı bırakmayan zanlı bir süre sonra yere düşüyor. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haber Videosu: Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş
-
Polise akıl veren akıl daneleri... Kendi işinize bakın... Böyle basit olaylar da bile şehit vermekten usandık. Bu tür durumlarda uyarı yapılır, yapılmış... Saldırganlık devam ederse belden aşağı sıkılır. Bacaktan vurulunca adam mı ölürmüş!.. Kol veya bacak farketmez... Atar damara gelirse tek kurşunla gidersin...Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
-
Polisimizin arkasındayız. Böylelerini vurmalıCevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
-
ne bacagından ya, adama 30 tane kursun sıktılar. yazık bızım polıslere elınde tabanca saga sola kacıyorlar vur oldur dıyorlar. bacagından vurulan ınsan olurmu. hemen bahanesı hazır hastalık tasıyormuş.Cevap Yaz 3 20 Yayından Kaldır
-
Polisler adamı atış poligonu olarak kullanmışlar. Bir adama elli tane şarjor boşalttılar. Bakın adamı vurmalarına bir şey demiyor kimse. Adam elindeki bıçağı sallıyor koyun sürüsü gibi kaçıyor bunlarda. Neyseki elinde silah yokmuş adamın. . . Her atanamayan öğretmen polis olursa böyle olur. Her atanamayan, asker veya polis olmamalı. Bu meslekler para için yapılabilecek meslekler değil. Çevremde de görüyorum, ben atanamadım bari polis olayım diyenleri. Umarım bi'' düzenleme gelir.Cevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
-
Herkes haddini bilecekCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
Polisin ne kadar eğitimsiz olduğunu ibretle izledik. Yahu özel birimler oluşturulsun . nedir bu polisin birkaçı ateş diyor diğerleri kaçıyor. Ağzında sigara, telsiz 1970 ler görüntüsü. 10 polis tek adamı zapdedemiyor. Burada da Bekçi yaralanıyor. Ne işi var bekçinin olayda. T Jop eğitimi neden yok? Bıçaklı saldırğana elektrik şok cihazı ile neden ateş edilmiyor? Bacaklarına 10 el ateş edilir mi?Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
-
hak yerini bulmuşCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
-
FENERLİ VEDAT LA BUCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Ayağından nasıl ölmüş kiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır