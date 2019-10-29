Bayrampaşa'da 100 metrelik vinçte intihar girişimi! Saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor

29.10.2019 17:43

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Bayrampaşa Belediyesi'nin karşısında bulunan inşaat alanındaki 100 metrelik vince çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Sabah saatlerinde vince çıkan ve yaklaşık 8 saattir vincin üzerinde olan kişiyi ekiplerin ikna çalışmaları sürüyor.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İntihar girişiminde bulunan kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini beklediği öne sürülüyor. Söz konusu kişinin İmamoğlu ile görüşmek istediği iddia ediliyor.

EKİPLER VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. Vinçle kişiye ulaşmak isteyen ekipler şahsı intihar etmekten vazgeçmek için yoğun çaba sarfediyor.