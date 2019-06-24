Bayramiç'te park halindeki traktörde çıkan yangın araziye sıçradı

Bayramiç ilçesinde, park halindeki traktörde çıkan yangının makilik alana sıçraması sonucu yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Saraycık ile Bıyıklı köyleri arasında inşaat çalışmaları devam eden rüzgar enerji santralinin arazisinde park halindeki 17 TR 574 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler, havanın sıcak olması ve kuru otlar nedeniyle kısa sürede makilik alana yayıldı.

Yangını gören inşaat işçileri, Bayramiç Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 5 arazöz, iki itfaiye ve ilk müdahale aracıyla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı da çalışmaları yerinde takip etti.

Traktörün kullanılamaz hale gelmesine ve yaklaşık 3 dönüm makilik alanın zarar görmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA