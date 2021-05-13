Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
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Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Güncel

Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret Hatay'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'na denk gelen tam kapanma döneminde kendileri için uygulanan mezarlık ziyaretleri muafiyetiyle şehitliklere ziyaretlerde bulundu.

Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret

HATAY - Hatay'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'na denk gelen tam kapanma döneminde kendileri için uygulanan mezarlık ziyaretleri muafiyetiyle şehitliklere ziyaretlerde bulundu.

Birçok şehit yakının duygusal anlar yaşadığı ziyarette dualar edildi.

1998 yılında şehit düşen Mustafa Kocaoğ'un annesi Azime Kocaoğ, "23 yıl oldu rüya gibi. Sanki geri gelecekmiş gibi çünkü ben şehit olduktan sonra göremedim. Geldi ama göstermediler, mühürlü geldi. Askere gönderdiğim gibi hayal ediyorum, sanki gelecekmiş gibi" dedi.

Ablası Emine Elagöz ise diğer şehit ailelerinin acılarını anladığını belirterek herkese sabır, diğer askerlere sağlık diledi.

12 Aralık 2000 tarihinde Kastamonu Karakolu'nda şehit düşen Uğur Ölçer'in annesi Meral Ölçer evlat acısının hep taze kaldığını vurgulayarak, "Oğlum 12 Mart 2000 tarihinde şehit oldu. 21 sene oldu, tek oğlumdu. Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok, acımız büyük. Unutulmaz bir acı, çok zor. Evlat ne anaya, ne babaya, ne de kocaya benzer. Evlat başka, acısını kalbimde hissediyorum. Buraya geliyorsun toprağını koklayıp gidiyorsun. Allah askerimizi, polisimizi korusun. Bir daha şehit haberi duymayalım" diye konuştu.

Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
Bayramda şehitliğe duygusal ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

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