BAYRAK TÖRENLERİNDE BÜYÜK COŞKU

Başkan Poyraz her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluşuyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oluyor. Okullarda öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Poyraz, öğretmenleri de ziyaret ederek istek ve taleplerini not alıyor.

Çamlık Ortaokulu'nda gerçekleşen törende öğrencilere seslenen Başkan Poyraz ; " Haftaya sizlerin güleryüzü, neşesi ve heyecanı ile başladık. İnşallah bu hafta sizlerin yüzü gibi güzel, heyecanınız ve coşkunuz gibi enerji dolu bir hafta olur. " dedi.

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