Bayındır Her Mevsim Çiçek Gibi

İZMİR (Bültenler) - Festival, Turan Mahallesi girişinde kurulan festival takında yapılan açılış töreni ile başladı. Düzenlenen açılış törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç,AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanımız Uğur Demirezen ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı.Protokol, girişte yapılan kurdele kesme töreninden sonra festival alanını gezdi ve üreticilerden bilgi aldı.

Açılış töreninde Turan Mahallesi Muhtarı Dilaver Bitek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç,AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen birer konuma yaptılar. Uğur Demirezen konuşmasında festivallerin, şenliklerin sahiplendildiği zaman daha anlamlı olduğunu belirterek "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivalimize katılan; öncelikle Turan Mahallesi sakinlerimize tüm hemşerilerimize, tüm misafirlerimize, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve tüm personelimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Festivale katılan misafirler arasında yapılan çekilişte bir kişiye nergis, kuru çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye edildi. Ayrıca festival alanındaki stantlar arasında en iyi üç stant seçilerek sahiplerine ödül verildi.

Çevre il ve ilçelerden binlerce kişinin katıldığı festival oldukça ilgi gördü. Bayındır'dan Turan Mahallesi'ne giden yol ve devamı sağlı sollu araç ile doluydu. Ayrıca mahalle girişine yakın zeytinliklerin içi de park yeri olarak kullanıldı. Festivale gelenler güzel hava birlikte mis gibi nergislerin kokusu ve rengarenk kuru çiçeklerin oluşturduğu buketlerin ahengine doydu.

Bayındır merkeze 4 km uzaklıkta bulunan Turan Mahallesi'nde kokusuyla İstanbul, Anakara ve İzmir'de yoğun rağbet gören nergis çiçeği yetiştiriliyor. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan nergis üretimi Turan'da bugün yaklaşık 20 aile tarafından yapılıyor. Kokusu ve dayanıklılığı ile dikkat çeken Turan Nergisi, bu özellikleri ile diğer bölgelerde yetişen nergislerden ayrılıyor. Turan Mahallesi'ndeki bir diğer üretim de kuru çiçek. Çiçek tanziminde kullanılmak üzere doğadan toplanan ve bazen de özel olarak yetiştirilen 20-25 çeşit bitki demetler halinde kurutulup değişik renklerde boyanarak farklı sektörlerde kullanılmak pazarlanıyor.

Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Hande Ünsal konseri ile son buldu.

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