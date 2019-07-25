Bayındır'da güneş enerjisi santrali çalışmaları başlıyor

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçede güneş enerjisi santrali kurma projesinde arazi tahsisine onay verildiğini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan Demirezen, santral konusunda geçen hafta Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini, Yakapınar Mahallesinde yapımı düşünülen santral için arazi tahsisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğünü ifade etti.

Demirezen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde projeyi

hayata geçirmek istiyoruz. Elektrik üreteceğiz. Bu elektrikle belediyemizin

enerji ihtiyacını karşılayacağız, geri kalanını satıp belediyeye ek gelir

kaynağı yaratmış olacağız. Santral için proje çalışmaları en yakın zamanda başlayacaktır. Projenin en başından beri desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçem adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA