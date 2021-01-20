Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, kaç yaşında? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, kaç yaşında? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

20.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:03
Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, kaç yaşında? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bayhoca kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisine bu akşam yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Peki, Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, kaç yaşında? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bayhoca kimdir? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan doruklara çıkacak. Diziye bu hafta yeni isimler dahil oluyor. Kuruluş Osman'a Savcı Bey'in oğlu Bayhoca rolünde Yağızkan Dikmen katılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey oğlu Bayhoca'yı kim oynuyor? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

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