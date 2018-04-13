Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun'a Ziyaret

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

Rektör Coşkun, Karabulut ve beraberindeki Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tarımsal işbirliği ve proje geliştirme konularında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, kentin tarımsal değeri, tarım alanlarının verimlileştirilmesi ve tarımsal üretimin artmasına ilişkin konular ele alındı.

Coşkun, Bayburt Üniversitesinin tarım ve hayvancılık konularında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.