Bayburt'ta Kaybolan AA Muhabirine Hakaret Eden Bir Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu tespit edilen Fatih Kılıçparlar gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen Fatih Kılıçparlar hakkında soruşturma başlatıldı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kılıçparlar, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Kılıçparlar, emniyete götürüldü.
YORUMLAR (13)
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Bu tiplere hakaret etmenin cezasi yok tamtersine sevabi var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gazeteciye hakaret etme. ama onu ararken iki asker sulara kapılmış biri kayıp diğeri bulunmuş. buna ne diyeceksiniz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gazetecinin yüzüde nur yok son derece itici bet yüzlü kem gözlü satilmiş belli tezgah maliCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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muhabiri ararken iki asker şehit oldu işte ben buna üzülürümCevap Yaz 6 3 Yayından KaldırMEHMET: Sen Allah in hesabindan ne anlarsin. Anlamadigin belli oldu1 Yayından Kaldır