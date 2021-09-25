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Bayburt'a tipi nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'a tipi nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürüsü ile dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta etkili olan Kar ve tipi nedeniyle sürüsü ile dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Dumlu köyü ile Kavlatan köyü arasında, 300 küçükbaş hayvanla ağıla dönerken kar ve tipi yüzünden kapanan yolda mahsur kalan çoban, durumu yetkililere bildirdi.

İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri, çobanın yardım talebi üzerine 2 bin 600 rakımlı bölgede 2 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Çoban ve sürüsü, ekiplerin kar ve tipinin etkili olduğu dağlık alanda 4 saat süren çalışmasının ardından yolu açması sonucu ağıla ulaştı.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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