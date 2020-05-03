Bayat'ta yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iftar saatinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iftar saatinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor.

Bayat Kaymakamlığı ve belediyenin işbirliği ve muhtarların desteğiyle ilçede yaşayan ve yemek yapabilecek durumu olmayan kişilere yemek dağıtımı iftar saatlerinde yapılıyor.

Muhtarlar ve Vefa Sosyal Destek Grubu ile yemeklerin dağıtımı Kaymakam Ömer Tekeş ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA