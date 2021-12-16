Bayan Yavuz Körfez İlçemizdeydi

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Körfez ilçemizde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve eşi Hatice Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt tarafından çiçeklerle karşılanan Selda Yavuz Hanımefendi teşekkürlerini ileterek Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretlerine başladılar.

15 Hane Ziyaret Edildi Bayan Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi Kapsamında bugün Körfez ilçesinde bulunan 15 aileyi ziyaret ederek, gönüllere dokundu. Bayan Yavuz ilk olarak Şehidimiz Abdulsamet Özen'in ailesini ve Gazimiz Özcan Yıldız'ı ziyaret ederek, hasbihal ettiler, hayır dualarını aldılar. Vali Seddar Yavuz'un selamlarını alan ve bu sebeple mutluluklarını dile getiren gazimiz ve şehit ailesi: "Sayın Valimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Dualarınız, hizmetleriniz kabul olsun. " diyerek, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seddar Yavuz'a da selamlarını ilettiler. Bayan Yavuz daha sonra 3 yaşlı, 2 engelli, 3 yetim ve 5 ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplam; 13 aileyi de hanelerinde ziyaret etti. Hanelerin kapısını çalan ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dinleyerek eksikleri bizzat yerinde gören Bayan Yavuz, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti. Ailelerin memnuniyetinin gözlemlendiği, hayır duaların ağızlardan eksik olmadığı ziyaretlerde: "Sıkıntımızı yakından gelip gördünüz. Buraya gelmeniz bile bizim için bir mutluluk. Allah sizlerden razı olsun. " diyerek, Bayan Yavuz'u yolcu ettiler. Muhtar Eşleri ve Bayan Muhtarlarımıza Brifing Verildi Körfez İlçe programı kapsamında muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımızla da bir araya gelen Bayan Yavuz, muhtar eşlerinin mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde önemli görevleri olduğunu ve onlardan mahallelerindeki vatandaşları yakından takip etmelerini, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler varsa bu aileleri tespit etmelerini isteyerek, katılımları nedeniyle teşekkür etti. Daha sonra muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımıza Kadına Yönelik Şiddet konusunda il genelinde yapılan çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM sorumlusu Tuğba Uğur; şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, ŞÖNİM faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. ŞÖNİM sunumuyla başlayan toplantının devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisinin UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi ANNE Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personel tarafından; KADES uygulaması tanıtılarak, bilgiler verdi. Bilgilendirme ve sunumların ardından Bayan Yavuz: "Bizim için değerlisiniz. Anlatılan konularda duyarlı olmanız çok önemli. Çünkü sizler bizim gören gözümüz işiten kulağımızsınız. " diyerek, katılımcılara ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımız, gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Bayan Yavuz'a teşekkürlerini sundular. Körfez Halk Eğitim Merkezi Ziyaret Edildi Bayan Yavuz'un ilçe programları kapsamında Körfez Halk Eğitim Merkezi'ne yaptığı ziyaretlerinde Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nilüfer Özdemir tarafından karşılandı. Farklı branşlardan oluşan sınıfları gezerek, bayan kursiyerlerle de bir süre sohbet eden Bayan Yavuz, yapılan ürünleri inceleyerek kolaylıklar diledi. Bayan Yavuz, Minik Öğrencileri Mutlu Etti Bayan Yavuz Körfez ilçe programlarının son durağı olan Körfez Anaokulu 'nu ziyaret ederek minik öğrencilerimizle bir araya geldi. Bir birinden sevimli sınıfları gezen, bilgiler alan Bayan Yavuz, minik öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirdiler. Renkli geçen buluşmada Bayan Yavuz her bir öğrencimizle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi. Körfez ziyaretlerinde Bayan Yavuz'a Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin'in eşi Hatice Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt eşlik ettiler.

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