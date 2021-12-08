Bayan Yavuz, Bugün Kartepe İlçemizdeydi

KARTEPE, KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Kartepe ilçemizde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

İlk ziyaretlerini gerçekleştirdiği Kartepe Halk Eğitim Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan ve Müdür Yardımcısı Melike Çakır tarafından karşılanan Bayan Yavuz'a Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman eşlik ettiler.

Seramik, okuma-yazma, dikiş ve el nakışları gibi farklı branşlarda oluşturulan sınıfları gezerek, bayan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Bayan Yavuz, yapılan ürünleri inceleyerek, kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler: "İyi ki bu kursları açtınız, Hem zaman geçiriyoruz, hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Yeni bir şeyler öğrenmek kendimizi de geliştirmemize vesile oluyor. " dediler.

Halk Eğitim Merkezi Kartepe ilçesinde 22 merkezde çeşitli alanlarda kurs vermektedir. Ayrıca 314 farklı branşta kurs veren Merkezi'de yaklaşık 4 bin 500 kursiyer bulunmakta olup 100'ün üzerinde usta öğretici görev yapmaktadır.

Kartepe İlçemizde 12 Hane Ziyaret Edildi

Bayan Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi Kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan aileleri de ziyaret etmeyi, gönüllere dokunmayı unutmadı.

Bayan Yavuz, 2 yaşlı, 6 engelli, 1 dul yetim ve 3 ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplam; 12 aileyi de hanelerinde ziyaret etti. Hanelerin kapısını çalan ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dinleyerek eksikleri bizzat yerinde gören Bayan Yavuz, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Ailelerin memnuniyetinin gözlemlendiği, hayır duaların ağızlardan eksik olmadığı ziyaretlerde: "Sıkıntımızı yakından gelip gördünüz. Buraya gelmeniz bile bizim için bir mutluluk. Allah sizlerden razı olsun. " diyerek, Bayan Yavuz'u yolcu ettiler.

Muhtar Eşleri ve Bayan Muhtarlarımıza Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Brifing Verildi

Kartepe İlçe programı kapsamında muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımızla da bir araya gelen Bayan Yavuz, muhtar eşlerinin mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde önemli görevleri olduğunu ve onlardan mahallelerindeki vatandaşları yakından takip etmelerini, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler varsa bu aileleri tespit etmelerini isteyerek, katılımları nedeniyle muhtar eşlerine teşekkür etti.

Daha sonra muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımıza Kadına Yönelik Şiddet konusunda il genelinde yapılan çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM sorumlusu Tuğba Uğur; şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, ŞÖNİM faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ŞÖNİM sunumuyla başlayan toplantının devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Mehmet Yakar'ın UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi ANNE Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde Polis Memuru Serpil Kırım ise; KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Bilgilendirme ve sunumların ardından Bayan Yavuz: "Bizim için değerlisiniz. Anlatılan konularda duyarlı olmanız çok önemli. Çünkü sizler bizim gören gözümüz işiten kulağımızsınız. " diyerek, katılımcılara ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımız, gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Bayan Yavuz'a teşekkürlerini sundular.

Bayan Yavuz, Minik Öğrencileri Unutmadı

Bayan Yavuz Kartepe ilçe programlarının son durağı olan Kartepe Mavi Boncuk Anaokulu 'nu ziyaret ederek minik öğrencilerimizle bir araya geldi.

Kartepe Mavi Boncuk Anaokul Müdürü Sevgi Gülsün, Müdür Yardımcısı Serap Duman ve öğretmenler tarafından karşılanan Selda Yavuz Hanımefendiye Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar'ın eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Kars, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fatma Nilüfer Yalınalp eşlik ettiler.

Bir birinden sevimli sınıfları gezen, bilgiler alan Bayan Yavuz, minik öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirdiler.

Renkli geçen buluşmada Bayan Yavuz her bir öğrencimizle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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