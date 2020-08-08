Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Bay Yanlış 6. bölüm izle! Bay Yanlış dizisi 6. bölüm ile Cuma akşamı FOX ekranlarındaydı. Son bölümde Özgür ile Ezgi'nin oyunu son bulsa da ikili, içten içe mutsuzdurlar. Ezgi, Özgür'ün değişimini sınamaya karar verir. Bay Yanlış 6. son bölüm izle...

Serdar ile tango yapacak olan Ezgi, söz konusu dans hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Bu nedenle Özgür'den yardım alacaktır. Sevilen dizi Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, Özgür ile Ezgi aşklarını itiraf edecekler mi?

Bay Yanlış son bölüm izle...

BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Dizinin yeni bölüm fragmanında; Tango teklifiyle gelen Serdar'a Ezgi, dansı yapabileceğini söylemiştir. Fakat genç kadının dans hakkında bildiği pek bir şey yoktur. Bu nedenle Özgür'den yardım isteyen Ezgi, tutku dolu dansı ilk olarak Özgür ile yapar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göcek'ten dönen Özgür ve Ezgi'nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar'la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır. Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir. O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır. Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır. Ezgi de Özgür'deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.