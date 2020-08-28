Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 9. bölüm izle
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Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 9. bölüm izle

FOX'un sabırsızlıkla beklenen dizisi Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı araştırılıyor. Özgür'ün gün geçtikçe Ezgi'ye olan düşkünlüğünün tutukulu bir aşka dönüşmesi an meselesiyken Ezgi'de de durumlar farklı değildir. Bay Yanlış son bölümde neler yaşandı?

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 9. bölüm izle
28.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:49

Bay Yanlış 9. bölüm ekrana geldi. Dizide, Serdar ile Özgür arasında, Ezgi için kıran kırana bir mücadele başlar. Ancak Ezgi'nin de gönlündeki isim Özgür'dür. İki aşık son bölümde birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Bay Yanlış dizisi detayları haberimizde.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Bay Yanlış, Can Yaman ve Özge Gürel başrollüğünde sevenleriyle buluşuyor. Dizinin beklenen 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak paylaşıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 9. bölüm izle

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE...

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 9. bölüm izle

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