Battlefield 6 yeni seriyle oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

FPS oyunu denildiğinde akılları gelen ilk seri olan Battlefield, çok yakın bir zaman içerisinde oyunseverlerle buluşmayı hedefliyor. Elektronic Arts, Battlefield'ın yeni serisi için bugün bazı açıklamalarda bulundu. EA'in açıklamaları oyun tutkunlarını heyecanlandırdı.

Çok sevilen Battlefield serisi yeni çıkacak serüvenine ait resmi tanıtımının önümüzde aylarda yapılacağı dile getirilirken, aynı zamanda EA oyunseverleri heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

Elektronic Arts, CEO'su Andrew Wilson'dan, FPS oyunseverlerini sevindiren bir haber geldi. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Yeni sürüm Battlefield oyunu daha önce eşi benzeri görülmemiş görkemlikte olacak. Bugüne kadarki ulaşılabilecek en çok oyuncuya ulaşmayı hedefliyoruz. Devasa haritalardan ve görkemli savaşlardan oyunseverler tam anlamıyla faydalanacaklar. Önümüzdeki ilkbahar aylarında oyunu tanıtacağız ve yeni Battlefield deneyimini 2021'in tatil döneminde oyuncularla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunla ilgili bir çok soruyu yanıtsız bırakan EA CEO'su Andrew Wilson, ilkbahar ayındaki resmi tanıtıma kadar beklenmesi gerektiğini belirtti.

OYUN İÇİ DETAYLAR HEYECAN VERİCİ

CEO Andrew Wilson, yapım aşamasında olan oyunun üstün bir performans gösterdiğini belirtti. PS5 ve Series X/S'in gücünden tam anlamıyla faydalanacak Battlefield 6 oyunseverlerin vazgeçilmezi olacağına dikkat çekti. 128 kişilik haritalara sahip olacağı bilinen oyunda, ışın izleme ve DLLS gibi teknolojilerin yer alması bekleniyor.

BATTLEFIELD 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun hakkında detaylar heyecan verici olsa da sistem gereksinimleri donanımları zorlayabilir. Işın izleme ve DLLS gibi teknolojilerin yer alması nedeniyle artacak olan sistem gereksinimlerinin EA tarafından açıklanması bekleniyor.

BATTLEFIELD 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050/ NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 560/ HD 7850 2GB

DirectX: 11.0 uyumlu video kartı ya da dengi

Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı

Sabit disk alanı: 50GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İS: 64-bit Windows 10 veya üstü

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi

Bellek: 12GB RAM

Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB

Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 580 8GB

DirectX: 11.1 uyumlu video kartı ya da dengi

Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı

Boş Disk Alanı: 50GB