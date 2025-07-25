Yayınlanan ilk fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihi, hikaye yapısı ve oynanış dinamikleri netleşti. Bu yeni yapım, serinin köklerine sadık kalırken bazı temel değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Peki, Battlefield 6 ne zaman çıkacak?

BATTLEFIELD 6 RESMEN TANITILDI

Battlefield 6, uzun süredir gündemi meşgul eden sızıntıların ardından nihayet resmi olarak tanıtıldı. Yayınlanan ilk fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihi, hikaye yapısı ve oynanış dinamikleri netleşti. Bu yeni yapım, serinin köklerine sadık kalırken bazı temel değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

BATTLEFİELD 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts, Battlefield 6'nın 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin yeni oyunu, modern savaş atmosferini korumaya devam edecek ancak bu kez daha yıkım odaklı ve aksiyon temposu yüksek bir oynanış sunacak. Battlefield markasının yıkım mekaniği, Frostbite motorunun Bad Company ile birlikte sahneye çıkmasından bu yana serinin temel taşlarından biri olmuştu. Ancak 2021'de çıkan Battlefield 2042 bu özelliği arka plana atmıştı.

HİKAYE MODU: PAX ARMATA'NIN YÜKSELİŞİ

Battlefield 6'nın hikaye modu, "Pax Armata" adında özel bir askeri organizasyonu merkezine alıyor. Eski NATO ülkeleri tarafından finanse edilen bu grup, dünyayı yeni bir küresel savaşa sürükleme tehdidi oluşturuyor. Senaryo, Pax Armata'nın yükselişini anlatırken; çok oyunculu modda da benzer küresel çatışma temaları işleniyor. Tek oyunculu modun geliştirme süreci, Star Wars: Squadrons ile tanınan Motive Studios tarafından yürütülüyor.

FİYATLANDIRMA VE SÜRÜMLER

Battlefield 6'nın Standard Edition sürümü Avrupa'da 69,99 Euro'dan satışa çıkacak. PC oyuncuları için bu fiyat 59,99 Euro olarak belirlendi. Ayrıca oyunun Phantom Edition adında özel bir sürümü bulunacak ve bu paket 99,99 Euro'dan başlayacak. EA, ön sipariş döneminin 10 Ekim'de sona ereceğini ve dijital oyun kodlarının 10 Ekim 2027'ye kadar geçerli olacağını belirtti.

AÇIK BETA VE ETKİNLİK TAKVİMİ

Battlefield 6 için açık beta testlerinin Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. Tanıtım süreci ise oldukça hareketli geçecek. 31 Temmuz'da Los Angeles, Berlin, Paris ve Londra gibi büyük şehirlerde canlı tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca 2 Ağustos'ta Singapur'da ayrı bir lansman etkinliği planlanmış durumda.