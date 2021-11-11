Battlefield 2042 erken erişim tarihi açıklandı

Battlefield 20422nin Gold veya Ultimate sürümünü ön sipariş edenler için oyun 12 Kasım'dan itibaren 10 saatlik erken erişim hakkına sahip olacaklar. Battlefield 2042'nin lansmanı ise 19 Kasım tarihinde çıkış yapacak.

EA iki katmanlı abonelik hizmeti olan EA Play üyeliğiniz varsa Battlefield 2042'yi 10 saatlik deneme sürümüne erişiminiz sağlanacak. Oyunun standart tam sürümü ise 19 Kasım Cuma günü erişime açılacak.

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Battlefield 2042 ve EA Play Pro'nun Gold ve Ultimate Sürümlerini ön sipariş veren oyuncular üyeler, 12 Kasım 2021'den itibaren Erken Erişim yoluyla tam deneyimi oynayabilir. EA Play için İlk Oynat Denemesi, abonelere 10 saate kadar erişim hakkı verecektir. Oyunu bugün önceden yükleyerek yeni nesil All-Out Warfare deneyimini yaşamaya hazır olun! En iyi Battlefield eylemi için Bilgisayar Özelliklerini ve önerilen Özellikleri okuduğunuzdan emin olun.

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

BATTLEFIELD 2042 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

BATTLEFIELD 2042 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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