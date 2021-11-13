Batman Valisi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Çarşı Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek, görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesinin düzenlediği Mahalle Buluşmalarının 20. Çarşı Mahallesinde gerçekleşti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılan programa, Vali Şahin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Vatandaşların alt ve üst yapı, semt pazarı, trafik ve park sorunu gibi konularda destek istemesi üzerine Şahin, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Şahin, 703. ve 724. caddede çalışma başlatacaklarını ifade ederek, "Alt ve üst yapı, doğal gaz dahil hepsini baştan yapacağız. Uygun ve alınabilecek arazi varsa Belediye olarak alıp park ve çocuk alanlarına dönüştüreceğiz. Taziye evleri 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak. Belediye olarak taziye evlerinin bakımını üstleneceğiz ve masraflarını karşılayacağız." dedi.