Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı

Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan ve başarılarından dolayı Ankara, Manisa, Bursa, Çanakkale ve Antalya gezisine gönderilen öğrencileri karşıladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan ve başarılarından dolayı Ankara, Manisa, Bursa, Çanakkale ve Antalya gezisine gönderilen öğrencileri karşıladı.

Prof. Dr. Demir, gazetecilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları veriler doğrultusunda başarılı öğrencileri bir haftalık geziye gönderdiklerini söyledi.

Gezinin öğrenciler için önemine değinen Demir, öğrencilerin bu sayede daha önce gezip görme fırsatı bulamadığı illeri ziyaret ettiğini aktardı.

Demir, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüştüğünü ifade ederek, gençlerin Bakan Kasapoğlu ile kahvaltı yaptığını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversite olarak ilerleyen süreçte yeni kapsamlı projeler yapacaklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ayrıca Anıtkabir ve Mehmet Akif Ersoy'un evi gibi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Öğrencilerimiz Çanakkale'yi de ziyaret etti. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ayrıca ülkemizin tarımsal faaliyetlerinin yapıldığı bölgeleri de inceleme fırsatı buldular. Almış oldukları tecrübeleri de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer sınıf arkadaşlarına aktaracaklar. Bunun diğer öğrencilerimiz açısından da bir motivasyon olacağına inanıyoruz. Başarılı olan diğer öğrencilerimizi de not ortalamalarını göz önünde bulundurarak ülkemizin çeşitli illerine göndermeyi amaçlıyoruz."

Geziye katılan öğrencilerden Halime Küçük, geziyi düzenleyen Rektörlüğe teşekkür etti.

Gezinin kendilerine büyük fayda sağlayacağını dile getiren Küçük, özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Küçük, dolu dolu geçen bu gezide emeği bulunanlara teşekkür etti.

Nurcan Orhan da gezinin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Bakanımız da bize değerli vakitlerini ayırdılar, kendisi ile görüşme imkanımız oldu. Ayrıca ülkemizin doğal güzellikleri görme imkanımız oldu." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Fahriye Evcen Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Merih Demiral Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, başarıları nedeniyle geziye gönderilen öğrencileri karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:02:40. #1.14#

title