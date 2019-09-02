Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk

02.09.2019 14:29

Batman otogarında 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda R.K. ve kardeşi A.K., kan davalı oldukları Suat Yüksekbağ'ı bıçakladı, yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek ölmesini bekledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Batman Valiliği, "Bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı" açıklamasında bulundu.

Suat Yüksekbağ'ın saldırıya uğradığı gün Kütahya'da mevsimlik işçi olarak çalışan baba Nuri Yüksekbağ, Independent Türkçe'ye konuştu.

"POLİSLERİN TUTUMUNU ANLAMAK GÜÇ"

Oğlunun 3 ay önce askerliğini bitirip kan davalı aileye kalan parayı vermek için Batman otogarında yanına gelmeye çalıştığını belirten baba Nuri Yüksekbağ, oğlunun 6 kişi tarafından saldırıya uğradığını ve ilk iki bıçak darbesini otobüste aldığını söyledi.

Baba Yüksekbağ, "Suat otogar binasının içine kadar o yaralı haliyle gidiyor. Binanın içine kadar takip eden saldırganlar orada da bıçaklıyorlar. Halk müdahale etmek istiyor ama polisler engel oluyor. Bana anlatılanlara göre Suat yaklaşık 35-40 dakika yaralı bir şekilde hiç müdahale edilmeden bekletiliyor. Cinayet anına ait birkaç görüntü sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Etraftaki insanların polislere neden müdahale etmiyorsunuz dedikleri açıkça görülüyor. Oradaki polislerin tutumunu anlamak güç."

Oğlunun saldırıya uğradığı otobüs firmasının ihmali olduğunu iddia eden baba Yüksekbağ, firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hatırlı insanların araya girmesi sonrası kan davalı aile ile barışıp 50 bin TL ödediklerini anlatan baba Yüksekbağ, geriye kalan 100 bin TL'yi denkleştirmek için ailesi ile Kütahya'da mevsimlik işte çalıştığını aktardı.

"OĞLUMUN BEDENİNDE 12 BIÇAK DARBESİ VARDI"

Baba Yüksekbağ oğlu Suat'ın 12 bıçak darbesi aldığını söyledi.

Kan davasına sebep olayın ise geçen sene 5 Eylül'de Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldiğini ifade eden Yüksekbağ, "Karşı taraftan iki kişi oğlumun yanına gelip kendilerini Kozluk'tan Siirt'in Ziyaret ilçesine götürmelerini istiyor. Oğlum da arabada yakıtın olmadığını, yakıtı doldurmaları durumunda onları götüreceğini söylüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga ediyorlar. Kavga esnasında karşı taraftan biri kalbine aldığı bıçak darbesi yüzünden hayatını kaybediyor. Olayda bıçağın kimler tarafından kullanıldığı hala bilinmiyor" dedi.

Baba Yüksekbağ, olaya karışan oğlunun bir senedir cezaevinde olduğunu belirterek, davanın henüz sonuçlanmadığını sözlerine ekledi.