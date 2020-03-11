Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm ülkede alarma geçildi. Bu önlemler kapsamında Batman'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan 3 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
11.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:21
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı.S ağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir hastanın testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından tüm ülkede teyakkuz haline geçildi.
3 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI
Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı.
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Kaynak: DHA
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