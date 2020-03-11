Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm ülkede alarma geçildi. Bu önlemler kapsamında Batman'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan 3 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı.S ağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir hastanın testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından tüm ülkede teyakkuz haline geçildi. 3 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı. Kaynak: DHA Haberin Videosu: Umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı